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Защитник сборной Англии Райс: мы нокаутировали Германию при фанатах и сотворили историю

Защитник сборной Англии Райс: мы нокаутировали Германию при фанатах и сотворили историю
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Защитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Германией (2:0) и выход в четвертьфинал турнира.

«Это невероятно. Многие заранее списали нас со счетов, но мы всё расставили по своим местам. Мы смогли при своих болельщиках нокаутировать Германию и пройти в следующую стадию турнира. Мы сотворили историю. Рахим Стерлинг забил много голов и доказал, что многие ошибаются. Гарри Кейн забил гол, который довёл матч до логического завершения. Не хотим забегать вперёд, но в субботу будет масштабная битва. Мы действительно верим, что завершим турнир на «Уэмбли». Команда к этому готова», — приводит слова Райса BBC.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.

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