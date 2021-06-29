Йоахим Лёв рассказал о планах после ухода из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв признался, что намерен отдохнуть после ухода из национальной команды.
«После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придёт время — и найдёшь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет. Что касается будущего сборной, некоторые из этих игроков выйдут на пик карьеры к Евро-2024. Они станут более зрелыми, опытными и не прощающими сопернику ошибок», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 29 июня, сборная Германии встречалась с национальной командой Англии в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счётом 2:0. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.
- 29 июня 2021
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