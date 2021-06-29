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Йоахим Лёв рассказал о планах после ухода из сборной Германии

Йоахим Лёв рассказал о планах после ухода из сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв признался, что намерен отдохнуть после ухода из национальной команды.

«После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придёт время — и найдёшь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет. Что касается будущего сборной, некоторые из этих игроков выйдут на пик карьеры к Евро-2024. Они станут более зрелыми, опытными и не прощающими сопернику ошибок», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 29 июня, сборная Германии встречалась с национальной командой Англии в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счётом 2:0. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.

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