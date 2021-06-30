Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата Европы — 2020

На чемпионате Европы 2020 года завершились все матчи 1/8 финала. Определились все пары четвертьфинала Евро.

1/4 финала Евро

Швейцария — Испания

Бельгия — Италия

Чехия — Дания

Украина — Англия

Матчи 1/4 финала чемпионата Европы пройдут 2 и 3 июля.

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.). Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче. На 43-й минуте шведский хавбек Эмиль Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной, мяч после рикошета от защитника залетел в ворота. В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку. В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.