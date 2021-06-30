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Халк попал в ДТП в Бразилии

Халк попал в ДТП в Бразилии
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Нападающий «Атлетику Минейру» Халк стал участником дорожно-транспортного происшествия в Бразилии. Как сообщает Goloboesporte, авария произошла в столичном регионе Белу-Оризонти.

Машина 34-летнего футболиста столкнулась с мотоциклом. По информации источника, в ДТП никто не пострадал.

Халк перешёл в «Атлетико Минейро» в январе 2021 года, подписав контракт до конца 2022-го.

34-летний бразилец с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию». Также Халк является победителем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии в 2013 году.

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