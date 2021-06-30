Видео: фанаты Англии бурно празднуют голы в ворота Германии в компании известного рэпера

Болельщики сборной Англии бурно отпраздновали победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Германии (2:0).
Встреча прошла накануне, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Хозяева открыли счёт на 75-й минуте благодаря точному удару нападающего Рахима Стерлинга после прострела с левого фланга. Спустя 11 минут англичане повторили комбинацию — в этот раз забил форвард Гарри Кейн.
Фанаты ярко отреагировали на оба гола своих кумиров. На видео также попал известный рэпер Stormzy, с которым несколько болельщиков попытались сфотографироваться.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 30 июня 2021
-
10:23
-
10:22
-
10:13
-
10:11
-
10:02
-
09:59
-
09:42
-
09:40
-
09:26
-
09:26
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:27
-
08:16
-
08:02
-
07:31
-
06:44
-
06:26
-
05:43
-
05:35
-
05:18
-
04:59
-
04:20
-
04:07
-
02:24
-
02:18
-
02:07
-
01:57
-
01:39
-
01:19
-
01:03
-
00:52
-
00:51
-
00:47