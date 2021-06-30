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Видео: фанаты Англии бурно празднуют голы в ворота Германии в компании известного рэпера

Видео: фанаты Англии бурно празднуют голы в ворота Германии в компании известного рэпера
Аудио-версия:
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Болельщики сборной Англии бурно отпраздновали победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Германии (2:0).

Встреча прошла накануне, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Хозяева открыли счёт на 75-й минуте благодаря точному удару нападающего Рахима Стерлинга после прострела с левого фланга. Спустя 11 минут англичане повторили комбинацию — в этот раз забил форвард Гарри Кейн.

Фанаты ярко отреагировали на оба гола своих кумиров. На видео также попал известный рэпер Stormzy, с которым несколько болельщиков попытались сфотографироваться.

Видео с английскими фанатами:

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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