Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин поделился мыслями о выходе сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020 после победы в матче 1/8 финала со Швецией (2:1 ДВ).
«Самое важное для Украины — команда прошла дальше. Если есть результат, значит игра хорошая, второй гол был очень красивым.
Сборные России и Украины я не сравниваю. На сегодняшний момент нас там нет. Украину надо поздравить. Команда прогрессирует, Андрей Шевченко — местный специалист, это мне очень нравится. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он продолжает украинское тренерское поколение, продолжает успешно. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 30 июня 2021
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