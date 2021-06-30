«Эй, Россия, как твои дела?» Украинские СМИ и фанаты в эйфории от победы на Евро

Во вторник сборная Украины переиграла Швецию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Нетрудно догадаться, как на успех своих футболистов отреагировали СМИ — в подавляющем большинстве случаев восторженно.

Издание «Футбол24» восхищается игрой сборной Украины.



«В игре двух равных команд мы наконец-то продемонстрировали то, за что любим свою сборную все эти годы. Характер, работоспособность на грани подвига, небанальные тренерские идеи, сплав лидеров с джокерами. Наконец-то Шевченко, пусть и частично вынужденно, обратился к большему количеству замен. И именно одна из этих 6 замен сработала. Совпадение? Её бы не было, пожалуй, если бы не ужас Беседина, которого сломал защитник китайского «Даляня». Но Украина заслужила эту победу сполна. Даже по ожидаемым голам мы их переиграли (1,72 на 1,18). Сразу 3 стопроцентных момента против 1 у Швеции. Умеем, можем, имеем какие-никакие резервы! Это мучительное и выстраданное рождение её величества Команды».

Другое украинское издание Sport.ua назвало Довбика, забившего победный гол, джокером матча.



«На последние 15 минут вышел вместо Андрея Ярмоленко днепрянин Артём Довбик. Андрей Шевченко четко дал установку воспользоваться численным большинством и забить победный гол, не дожидаясь серии пенальти. Вскоре после появления на поле у дебютанта чемпионата Европы появилась возможность забить, но он пробил выше ворот, да и лайнсмен зафиксировал офсайд.

И всё-таки Довбику удалось стать джокером! В компенсированное ко второму дополнительному тайму время 24-летний форвард головой в падении замкнул навес Зинченко и своим дебютным голом вывел Украину в исторический четвертьфинал Евро-2020!»

Портал Footboom лаконично описал победу сборной Украины. На сайте вышла заметка с интригующим названием «Статус».



«В конце концов, давайте начистоту – эта конкретно взятая сборная Швеции сегодня кому-то чрезмерно глянулась? Форсберг – огурцом. Кулушевски – добротно. И всё? Шведы так самозабвенно фестивалили в рамках выхода на самую слабую сборную плей-офф, что не заметили, как сами сыграли самую слабую партию 1/8 финала. Ну, может, с поправкой на Уэльс.

Это к вопросу «лучше б вылетели, чем с таким футболом в восьмерку сильнейших»… Шведы чем-то больше заслужили, с их футболом? То-то же.



Так что выше нос. И хвост. Пистолетом. Англия – так Англия. Да, после 120 минут через три дня на четвёртый. Да, обычно такое не тянем. Да, вновь аутсайдеры, и в статусе самой слабой команды уже четвертьфинальной стадии. Бывает, не ново.



Посмотрим. Возьмут, вдруг, звезды, сойдутся, и придётся терпеть гневные взгляды буржуев уже в статусе «случайных пассажиров» полуфинала. Нам – хохма, родоначальникам – страшный сон. Почему не попробовать?»

На популярном украинском портале UA-Футбол вышел материал с заголовком: «Кость в кость со скандинавским треском».



«Одно из главных событий экстра-таймов – это грубая игра центрбека шведов Даниэльссона против Беседина. Вот, действительно, кость в кость, точнее, шипами в колено. Артём не успел как следует войти в игру, будучи вынужденным её покинуть. Но «потянул» за собой и соперника, красная карточка которому стала следствием эпизода. Вместо Артёма вышел Виктор Цыганков, а меньшинство шведы попытались компенсировать насыщенностью оборонного звена».

Победила Украина, но фанаты в комментариях снова говорят о России. Это уже классика.



Vovanatb: «Мы это сделали, а остальное — не важно. Только посмотрите, какие команды уже вылетели, а Украина по всем законам драматургии прошла в четвертьфинал. За это мы и любим футбол! Браво, ребята! Кстати, Россия, как твои дела??»



Віктор Бокасса: «Пока Украина творит историю, русские смотрят на нас с дивана».



Romeo1990: «Всех украинцев с заслуженной победой!!! Эй, Россия, как твои дела?»

Один из центральных футбольных сайтов Украины Football.ua похвалил команду Шевченко и выбрал лучшего игрока матча — им стал Александр Зинченко.



«Отличная игра с прекрасным итоговым результатом! Тренерский штаб на этот поединок перевел номинального полузащитника на знакомую для него по выступлениям за «Манчестер Сити» позицию левого флангового защитника, но при этом предоставил куда больше атакующих возможностей. Участие Зинченко в атаке регулярно завершалось опасностью у чужих ворот, а два результативных действия на его счету по окончании игры будут служить только лишним подтверждением успешности выбранной модели. Качественные подключения, активность на фланге и точность передач — три кита, на которых опиралась не только игра непосредственно самого футболиста, но и всей нашей команды в целом».

Здесь тоже в «комментах» не обошлось без высмеивания игры сборной России.



Володимир: «Наконец поставили выскочек из России на место! Хотели, чтобы мы опозорились? Получайте!»



KryvbassVpered_: «Безусловно, в России есть те, кто поддерживал нас от сей души. Как есть и те, кто желал нам с треском проиграть. Русские, мы питаемся вашим хейтом! Давайте ещё, мы так и до финала дойдём».



UA_Phoenix: «Разве после победы над шведами остались вопросы, кто сильнее: мы или Россия? Кажется, всё стало очевидно».



Kaiser: «Русские, помните: смеётся тот, кто смеётся последний».