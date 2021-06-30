В Госдуме призвали расследовать избиение российского фаната украинцами на Евро-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на инцидент с избитым на матче сборной Украины российским болельщиком.
«Два факта всё же омрачили игру: инцидент с молодым человеком в форме сборной России и украинцы, которые играли с лозунгами националистического толка. Напомню, даже в УЕФА рекомендовали убрать запрещённые лозунги с формы.
Что касается болельщика, не так важно: россиянин он или нет. Большой респект парню, который не побоялся прийти на трибуну к украинским болельщикам с флагом и в форме сборной России. Очевидно, что он поддерживал Украину. Вместо того, чтобы на радости убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики взяли и испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы зацепить или словить звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогу получают негатив. Если я правильно понимаю, отобрали флаг и разорвали форму…. Это лишь портит праздник.
Такие вещи недопустимы. Осуждаю и призываю прекратить подобные выходки. На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц — при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировала служба безопасности и стражи правопорядка. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом. Дело надо довести до конца», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 30 июня 2021
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