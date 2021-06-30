Писарев: Украина — очень духовитая команда. Они бьются, не опускают руки

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился мыслями о выходе сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020 после победы в матче 1/8 финала со Швецией (2:1 ДВ).



«В футболе очень важно везение, но его надо заслуживать. Украина заслужила, но они и игру хорошую показывают. Это очень духовитая команда: бьются, не опускают руки, когда проигрывают. В целом они заслужили вчерашнюю победу.



Украине будет тяжело с Англией. Шансов у англичан побольше, они неплохо выглядели в матче против Германии, хотя им и судья немного помог в некоторых эпизодах. Попадание в 1/4 финала — большой успех для Украины. Мне симпатичен Шевченко: как он выглядит, как общается. Можно уже признать очень успешное выступление украинцев», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Новость по теме Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020