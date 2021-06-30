Игорь Гамула объяснил, почему не надо сравнивать сборные России и Украины

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020 после победы в матче 1/8 финала со Швецией (2:1 ДВ). В следующей стадии команда сыграет с Англией.



«Везение везением, а настрой у Украины был запредельным. Они старались, бились. Заняли третье место в группе, но команда-андердог победила и доказала, что не надо сбрасывать со счетов сборную Украины. Везение тоже было, но и украинцы попадали в штангу. В футболе всегда моменты есть. Очень хороший гол забил Зинченко, который показал великолепный футбол. Он доказал, что не зря является игроком одной из лучших команд мира. Когда украинцы поняли, что выходят с третьего места, смогли собраться, потому что там наверняка были какие-то неурядицы. Шевченко создал хороший коллектив, немного поменял состав.



Англичане, конечно, сильны, но всё может быть. Зависит от того, как восстановятся, настроятся. Психология — важная вещь. Такая победа может придать уверенности, так что ещё ничего не ясно.



Не надо сравнивать Россию и Украину. Сегодня один турнир, а завтра — другой. Сейчас Франция и Нидерланды вылетели. Теперь надо сравнивать Францию с Украиной? Сегодня одни вылетели, завтра — другие», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.