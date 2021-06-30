Александр Зинченко с трудом сдержал слёзы на интервью после победы сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал эмоциональное интервью после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со Швецией.



Отвечая на вопрос, футболист с трудом справился с эмоциями. Чтобы сдержать слёзы, Александру пришлось сделать паузу.



«Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живём один раз, и таких моментов уже может не быть. За первые три игры на команду вылилось очень много критики. И, в частности, на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше. Горжусь, что сегодня мы доказали всей стране и Европе, что можем достигать поставленных целей», — сказал Зинченко.

Напомним, сборные Украины и Швеции обменялись голами и не смогли выявить победителя в основное время матча. Соперники были близки к серии пенальти, однако в самой концовке дополнительного времени украинцы забили второй мяч и вырвали победу — 2:1. В четвертьфинале Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.