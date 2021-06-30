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«Не намекаю на себя, но почему бы и нет». Мостовой рассказал, какой тренер нужен России

«Не намекаю на себя, но почему бы и нет». Мостовой рассказал, какой тренер нужен России
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой описал тренера, которого хотел бы в будущем видеть во главе национальной команды.

«Германия провалилась в 2018 году — я сказал, что Лёв должен уйти. Он не ушёл. Сейчас вот как у них получилось на Евро. Уйди и дай другим поработать, ничего страшного не случится. Надо всё делать циклами. Достигли цели — остался, не достигли — ушёл. И все спрашивают: а кто другой? Да много кто может, ничего сложного нет. С таким счётом, как в матче с Данией, можно проиграть и без тренера.

Мне хотелось бы, чтобы был авторитетный иностранец, который поиграл и поработал в европейском футболе. В штабе у него должны быть наши люди, которые разбираются в футболе. Не намекаю на себя, но почему бы и нет. Понятное дело, что такой человек должен приходить не за бешеные деньги», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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