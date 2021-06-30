Зарема Салихова: российский футбол ввели в состояние клинической смерти или вечной комы

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мыслями о решении технического комитета Российского футбольного союза поддержать главного тренера сборной России Станислава Черчесова, несмотря на неудачу на чемпионате Европы — 2020.



«Интересно, как долго ещё планируется на исконно русском гене патриотизма продолжать катиться вниз со скоростью Мбаппе? За что? Кто будет болеть за такую игру сборной? Кроме Губерниева с Бузовой даже вспомнить нечего. Наш футбол ввели в состояние клинической смерти или вечной комы. Из сборной — только вперёд ногами», — написала Зарема в своем «телеграме».



На чемпионате Европы – 2020 сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны в итоге не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.