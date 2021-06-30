Одноклубник Александра Кокорина завершил игровую карьеру

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Настал момент, который раньше казался таким далёким. Момент, когда я должен перестать играть в футбол. Я бы хотел сделать это под Фьезоле, на полном стадионе, но, к сожалению, в жизни не всё зависит от нас. Благодарю все команды, за которые имел честь играть: «Реал», «Мальорку», «Вест Бромвич», «Вильярреал», «Интер» и «Фиорентину». Также благодарю тренеров и товарищей по команде, без которых не справился бы. Благодарю свою жену и детей, я очень вас люблю. Флорентийцы, вы были моей величайшей победой. Спасибо вам за любовь, увидимся в городе», — написал Валеро на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
- 30 июня 2021
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