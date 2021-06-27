Кокорин желает остаться в «Фиорентине». Решение по форварду вынесет новый тренер

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин намерен остаться в клубе и доказать свою состоятельность, сообщает Violanews со ссылкой на Corriere dello Sport. Футболист хочет выложиться на максимум в дебюте следующего сезона.

Однако, по информации источника, решение по форварду примет новый главный тренер. В случае, если кандидатура Кокорина не будет одобрена специалистом, «Фиорентина» готова рассмотреть варианты продажи россиянина.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.