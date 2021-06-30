Глава УАФ: если врачи разрешат, организуем Беседину поездку на матч Украина — Англия

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о травме нападающего сборной Украины Артёма Беседина, которую игрок получил в матче 1/8 финала Евро с национальной командой Швеции.
«Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артёмом в Киев. Он заехал домой, переоделся и отправился на обследование в сопровождении врачей УАФ. Он боец. Сказал, что если бы мог всё вернуть, не убрал бы ногу и всё равно шёл бы до конца ради победы сборной Украины. В этом и проявляются истинные человеческие и бойцовские качества. Надеемся, что операция не понадобится и всё будет хорошо. Если врачи разрешат, мы организуем Артёму и его жене поездку на матч Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой», — приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.
На 98-й минуте встречи защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко въехал в колено Беседина. Судья удалил шведа, а украинец не смог продолжить игру. Команда Шевченко победила в дополнительное время со счётом 2:1.
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