Каррера: был бы горд тренировать сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможности возглавить сборную России.
«Тренировать национальную сборную России? Я очень гордился бы этим, и это было бы для меня профессиональным успехом. В Москве и в России я провёл прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и моей семье очень понравилось в России.
Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клуба. Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят такие разговоры», — цитирует Карреру Sport24.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпионов России, а также выиграли Суперкубок страны.
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