Иммобиле: возможно, сборная Бельгии опытнее Италии, зато мы полны энтузиазма

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Бельгией.



«Сборная Бельгии — первая в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками в составе, мы знаем об их огромном потенциале. Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма.



Лукаку стал только сильнее за прошедшие годы, возможно, благодаря работе с таким тренером, как Конте, который помог ему усовершенствовать не лучшие его навыки. Физическая мощь, скорость, решительность — вот то, что очень импонирует мне в его игре», — приводит слова Иммобиле пресс-служба УЕФА.

Встреча сборных Бельгии и Италии пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча — в 22:00 мск.