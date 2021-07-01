Рами: я рад видеть, как страдает Мбаппе. Благодаря этому он возьмёт «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами высказался о незабитом пенальти Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 в серии пенальти).

«Где-то это даже неплохо для него. Ему предстоит пережить эти времена, упасть, потерпеть неудачу, подвергнуться критике, стать зрелым и понять, что такое футбол. Почему-то я рад видеть, как он страдает, потому что я знаю, что благодаря этому он возьмёт «Золотой мяч», — приводит слова Рами RMC Sport.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.