Лапорта: рано или поздно английские клубы пожалеют о решении выйти из Суперлиги

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что английские клубы пожалеют о том, что приняли решение выйти из Европейской Суперлиги.
«Мы находимся в очень сложной экономической ситуации. На рынке нет денег, нужно что-то убирать и менять. Рано или поздно английские клубы пожалеют о принятом решении. «Вы должны чётко понимать, что Суперлига не повлияет на Примеру. «Барселона» будет стремиться выигрывать Ла Лигу каждый год», — приводит слова Лапорты Sport.es.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
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