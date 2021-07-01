34-летний Кристиан Ансальди продлил контракт с «Торино»

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди продлил контракт с «быками» ещё на год, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Соглашение с 34-летним аргентинцем рассчитано до лета 2022 года.
В сезоне-2020/2021 Ансальди провёл 34 матча за «Торино», в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач. За «Торино» Ансальди выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2 млн.
Аргентинский защитник известен по выступлениям за миланский «Интер», мадридский «Атлетико», российские «Зенит» и «Рубин». Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 год. В сборную Аргентины футболист вызывался с 2008 по 2014 год.
В завершившемся сезоне Серии А «Торино» с 37 очками занял 17-е место, расположившись в четырёх очках от зоны вылета.
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