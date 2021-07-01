Бывшего игрока ЦСКА закидали камнями и сломали позвонок

На бывшего игрока ЦСКА Марка Гонсалеса напали во время экскурсии в окрестностях Серро-лома-Ларга в Чили.



«Мы всегда идем в гору, делаем фотографии. Это семейный распорядок дня. Мы ехали с двумя моими детьми, Маурой и некоторыми друзьями. Все это близко к тому месту, в котором мы живем. Мы проходили мимо и услышали выстрел. Мы не придали этому большого значения, но в тот момент, когда мы взбирались в холм, семья с маленькими детьми и их родителями сказала нам быть осторожными, потому что им угрожали оружием, что им пришлось уйти. Нам это показалось странным, потому что мы всегда ездили по одинаковому маршруту.



Мы продвинулись на 20 метров, и нас окликнули. Они оскорбляли Мауру и её подругу, а затем подошли к нам. Там нам начинают угрожать огромными камнями, я ничего не жестикулировал. Я подумал: «Сейчас меня убьют, ударят камнем по голове». Я был очень спокоен. Потом другой человек приехал верхом на лошади и бросил в меня камень. Не знаю, были ли они несовершеннолетними, не знаю, накачались ли они наркотиками. Они выгнали нас, но сделали это очень агрессивно.



Затем подошел четвёртый человек и начал толкать меня, бить палкой. Мне пришлось защищаться. Там и разгорелась драка. У меня сломался позвонок. Это очень прискорбная ситуация. Представьте, что я защищаюсь, бросаю камень и убиваю его. Я превращаюсь из жертвы в преступника.



Сейчас я дома, отдыхаю из-за травмы позвонка. Насколько я понимаю, нападавший находится под стражей. Это не останется безнаказанным. Я сделаю всё возможное, чтобы добиться справедливости. Больше всего меня беспокоит то, через что прошли мои дети», — цитирует Гонсалеса La Tercera.

Новость по теме Экс-футболист ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт миокарда