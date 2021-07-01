Евгений Ловчев рассказал, что заразился коронавирусом

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сообщил, что заразился коронавирусом.
«Несколько дней назад почувствовал першение в горле, появилась небольшая температура. Сделал ПЦР-тест, оказалось, это COVID. При том, что я делал прививку. Чувствую себя нормально, переношу заболевание в легкой форме. Нахожусь на самоизоляции у себя в деревне под Рузой. Рядом жена Наталья, я постоянно консультируюсь с врачом по телефону», — цитирует Ловчева «РБ Спорт».
Евгений Ловчев — бывший российский футболист и тренер, ныне занимается журналистской деятельностью. Заслуженный мастер спорта России. Первым футбольным клубом Ловчева стал московский «Буревестник», где его впоследствии и заметил тренер «Спартака» Никита Симонян. С 1969 года Евгений играл за столичный клуб. С командой стал чемпионом (1969) и обладателем Кубка (1971) СССР. Всего за «Спартак» в чемпионате страны провел 249 матчей и забил 30 мячей.
С 1969 по 1977 год Ловчев выступал за сборную СССР. Участвовал в чемпионате мира 1970 года. В 1972-м футболист стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мюнхене.
На закате карьеры играл за московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». В 1980 году вошел в тренерский штаб «Крыльев». Позже работал наставником в «Металлурге» из Златоуста, челябинском «Локомотиве», «Дружбе» из Майкопа.
- 1 июля 2021
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:38
-
11:29
-
11:18
-
10:51
-
10:48
-
10:35
-
10:23
-
10:18
-
10:04
-
09:55
-
09:52
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:03
-
07:46
-
07:32
-
07:24
-
05:38
-
04:30
-
04:14
-
03:43
-
02:53
-
02:30
-
01:59
-
01:49
-
01:35
-
01:16