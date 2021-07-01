Евгений Ловчев рассказал, что заразился коронавирусом

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сообщил, что заразился коронавирусом.



«Несколько дней назад почувствовал першение в горле, появилась небольшая температура. Сделал ПЦР-тест, оказалось, это COVID. При том, что я делал прививку. Чувствую себя нормально, переношу заболевание в легкой форме. Нахожусь на самоизоляции у себя в деревне под Рузой. Рядом жена Наталья, я постоянно консультируюсь с врачом по телефону», — цитирует Ловчева «РБ Спорт».

Евгений Ловчев — бывший российский футболист и тренер, ныне занимается журналистской деятельностью. Заслуженный мастер спорта России. Первым футбольным клубом Ловчева стал московский «Буревестник», где его впоследствии и заметил тренер «Спартака» Никита Симонян. С 1969 года Евгений играл за столичный клуб. С командой стал чемпионом (1969) и обладателем Кубка (1971) СССР. Всего за «Спартак» в чемпионате страны провел 249 матчей и забил 30 мячей.



С 1969 по 1977 год Ловчев выступал за сборную СССР. Участвовал в чемпионате мира 1970 года. В 1972-м футболист стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мюнхене.



На закате карьеры играл за московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». В 1980 году вошел в тренерский штаб «Крыльев». Позже работал наставником в «Металлурге» из Златоуста, челябинском «Локомотиве», «Дружбе» из Майкопа.