Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.



В составе оказался полузащитник национальной команды Украины Александр Зинченко. Напомним, Зинченко был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро с национальной командой Швеции (2:1). Хавбек забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече.



Сборная 1/8 финала Евро-2020: Тибо Куртуа (Бельгия, 7,8), Сесар Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9), Ферран Торрес (Испания, 9,1), Поль Погба (Франция, 9,0), Томаш Голеш (Чехия, 8,9), Александр Зинченко (Украина, 9,0), Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).

Фото: WhoScored