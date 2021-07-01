Сердар Азмун присоединился к «Зениту» на сборах в Австрии

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун прибыл в расположение сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба. Форвард выступал за национальную команду своей страны в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии.



В Австрии «Зениту» предстоит провести три товарищеских матча — с «Шальке-04» (3 июля), «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля). Игроки сборной России — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артём Дзюба, выступавшие на чемпионате Европы, — присоединятся к команде через неделю. Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки.



По итогам сезона-2020/2021 «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России. Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

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