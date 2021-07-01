«Ротор» подписал контракт с Никитой Маляровым

Полузащитник «Шинника» Никита Маляров продолжит карьеру в «Роторе», сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Контракт с игроком заключён на один год.



Профессиональную карьеру футболист начал в клубе второго дивизиона «Знамя Труда», после чего выступал за «Энергетик» (Урень), «Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск), «Химик» (Дзержинск), а также за молодёжный состав московского «Торпедо».



В 2010 году перешёл в «Спартак-Нальчик» и дебютировал в Премьер-Лиге под руководством Юрия Красножана. Также в карьере футболиста были «Волга», «Уфа», «Шинник», «Кубань», «Оренбург» и «Химки». Родной брат Малярова Кирилл выступал за сине-голубых в сезоне-2018/2019.



Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России по итогам сезона-2020/2021 стал санкт-петербургский «Зенит».