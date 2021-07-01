Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витсель: у Бельгии больше индивидуально сильных игроков, чем у Италии

Витсель: у Бельгии больше индивидуально сильных игроков, чем у Италии
Комментарии

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Италии.

«У Италии очень сильная полузащита, они заслуживают похвалы. Им нравится управлять игрой, но и нам тоже. Завтра в середине поля будет тяжело. Я с нетерпением жду возможности сыграть и посмотреть, как буду выглядеть на фоне игроков такого уровня.

Я думаю, у нас больше индивидуально сильных игроков. Но Италия очень сильна командно. Это будет тяжёлая битва. Нам нужно не бояться. Мы не можем играть так, как мы это делали в последние 20 минут против Португалии, где мы перестали играть в футбол и просто защищались. Против Италии это не сработает», — приводит слова Витселя официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2020
Новость по теме
Англия — фаворит Евро-2020 по версии Gracenote. У Украины меньше всего шансов на победу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021