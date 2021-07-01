Витсель: у Бельгии больше индивидуально сильных игроков, чем у Италии
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Италии.
«У Италии очень сильная полузащита, они заслуживают похвалы. Им нравится управлять игрой, но и нам тоже. Завтра в середине поля будет тяжело. Я с нетерпением жду возможности сыграть и посмотреть, как буду выглядеть на фоне игроков такого уровня.
Я думаю, у нас больше индивидуально сильных игроков. Но Италия очень сильна командно. Это будет тяжёлая битва. Нам нужно не бояться. Мы не можем играть так, как мы это делали в последние 20 минут против Португалии, где мы перестали играть в футбол и просто защищались. Против Италии это не сработает», — приводит слова Витселя официальный сайт УЕФА.
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