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За один пост в «Инстаграме» Роналду получает € 1,35 млн

За один пост в «Инстаграме» Роналду получает € 1,35 млн
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду – обладатель самого дорогого аккаунта в «Инстаграме». Согласно статистике, опубликованной BBC, за один пост в социальной сети футболист получает около € 1,35 млн (117 млн рублей).

В список самых дорогих «инстаграмов» попал также профиль форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Аргентинец занимает седьмую строчку рейтинга с показателем € 0,93 млн (80 млн рублей) за одну публикацию.

Напомним, в феврале 2021 года Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях. Такая цифра образовалась путём суммирования поклонников футболиста с платформ «Фейсбук», «Твиттер» и «Инстаграм». Социальная сеть «Инстаграм» насчитывает около 1 миллиарда пользователей и примерно каждый четвёртый подписан на португальца. Примерно около 15% пользователей всех платформ следят за Роналду.

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