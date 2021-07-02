Министр здравоохранения Швейцарии призвал болельщиков не ехать в Санкт-Петербург на Евро
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Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет призвал жителей страны не ехать в Санкт-Петербург на матч чемпионата Европы по футболу с национальной командой Испании.
«Штамм коронавируса «Дельта» в России стремительно набирает обороты. Если вы не вакцинированы, я рекомендую не ехать. Если вы вакцинированы, вы можете отправиться в поездку, но есть некоторый риск, вам нужно быть внимательными, — приводит слова Берсета RTS.
Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдёт завтра, 2 июля. Начало — в 19:00 мск. Также в этот день состоится встреча между сборными Бельгии и Италии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).
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