Министр здравоохранения Швейцарии призвал болельщиков не ехать в Санкт-Петербург на Евро

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет призвал жителей страны не ехать в Санкт-Петербург на матч чемпионата Европы по футболу с национальной командой Испании.

«Штамм коронавируса «Дельта» в России стремительно набирает обороты. Если вы не вакцинированы, я рекомендую не ехать. Если вы вакцинированы, вы можете отправиться в поездку, но есть некоторый риск, вам нужно быть внимательными, — приводит слова Берсета RTS.

Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдёт завтра, 2 июля. Начало — в 19:00 мск. Также в этот день состоится встреча между сборными Бельгии и Италии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).