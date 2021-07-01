Сборные Испании и Швейцарии не тренировались на «Газпром Арене» из-за плохого газона
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Плохое состояние газона на стадионе «Газпром Арена» не позволило сборным Испании и Швейцарии провести тренировку в канун матча 1/4 финала Евро-2020.
Как сообщает AS, и Испания, и Швейцария тренировались на «Петровском», потому что газону петербургского стадиона, который примет седьмую игру турнира, требуется дополнительный уход. На «Газпром Арене» были сыграны матчи группы B и E, включая две встречи сборной России.
Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдёт завтра, 2 июля. Начало — в 19:00 мск. Также в этот день состоится встреча между сборными Бельгии и Италии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).
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