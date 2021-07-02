Луис Энрике прокомментировал курьёзный автогол в ворота сборной Испании на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Испании на Евро-2020 и прокомментировал ошибку голкипера своей команда Унаи Симона во время матча 1/8 финала с Хорватией.

«Наша оборона — одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. Бывают ошибки систематические, вот они опасные. То есть, если ошибка от случая к случаю повторяется. Но случайные ошибки сиюминутны. С ними все просто. В случае с Симоном это было случайна ошибка, а не систематическая.

То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции. Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.

Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдёт завтра, 2 июля. Начало — в 19:00 мск.