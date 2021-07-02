Черчесов звонил Шевченко и поздравил сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов звонил наставнику национальной команды Украины Андрею Шевченко и поздравил с выходом в четвертьфинал Евро-2020, сообщает журналист и ведущий пресс-конференции наставника россиян Василий Конов в своём телеграм-канале. Этот вопрос не успели задать Черчесову на сегодняшнем мероприятии.



Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.



Матч сборных Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.

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