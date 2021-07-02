Сёмин: Капелло давал прощальную пресс-конференцию в 2015-м. И что за шесть лет изменилось?

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.



«Я не смотрел прямой эфир Черчесова, но скажу единственное: а в чём разница? Когда был Капелло и он завершал свою работу, прошло шесть лет. Фабио завершал пресс-конференцией. Такая же ситуация сейчас и с Черчесовым. Что изменилось-то в нашем футболе?! Повторюсь, после Капелло прошло шесть лет, он ушёл в 2015 году, и что изменилось-то?!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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