18-летний белорусский полузащитник Кирилл Зинович перешёл в «Локомотив»
Поделиться
Футбольный клуб «Локомотив» согласовал контракт с 18-летним белорусским полузащитником Кириллом Зиновичем, сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано на пять лет.
Зинович – уроженец Минска и является воспитанником одноимённой команды. В высшей лиге Беларуси футболист в общей сложности провёл 20 матчей и забил четыре мяча. Также Зинович вызывался в юношескую сборную Беларуси, в составе которой провёл пять игр и отметился тремя голами. Полузащитник отличается своими габаритами: рост игрока – 194 сантиметра.
В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».
Новость по теме«Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова
Комментарии
- 2 июля 2021
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:35
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
13:55
-
13:51
-
13:43
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:09
-
13:00
-
12:58
Партнерский контент