18-летний белорусский полузащитник Кирилл Зинович перешёл в «Локомотив»

Футбольный клуб «Локомотив» согласовал контракт с 18-летним белорусским полузащитником Кириллом Зиновичем, сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано на пять лет.



Зинович – уроженец Минска и является воспитанником одноимённой команды. В высшей лиге Беларуси футболист в общей сложности провёл 20 матчей и забил четыре мяча. Также Зинович вызывался в юношескую сборную Беларуси, в составе которой провёл пять игр и отметился тремя голами. Полузащитник отличается своими габаритами: рост игрока – 194 сантиметра.



В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».

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