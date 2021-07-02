«Чайка» выступила с заявлением после решения КДК о переводе клуба из ФНЛ в ПФЛ

На официальном сайте «Чайки» появилось заявление после решения КДК РФС перевести клуб из ФНЛ в ПФЛ из-за договорных матчей.
«Руководство клуба внимательно изучит данное решение КДК, обсудит дальнейшие действия и выступит с подробным заявлением в ближайшее время. Просим наших болельщиков с пониманием отнестись к небольшой паузе, официальная информация появится вскоре», — говорится в заявлении.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт по участию «Чайки» в матчах неспортивного характера. Клуб переведён из ФНЛ в ПФЛ. Также пожизненно отстранены от спортивной деятельности директор «Чайки» и арбитр, обслуживающий договорной матч.
Гендиректор «Томи» Татьяна Смирнова сообщила, что томский клуб займёт место «Чайки» в ФНЛ сезона-2021/2022.
- 2 июля 2021
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