«Чайка» выступила с заявлением после решения КДК о переводе клуба из ФНЛ в ПФЛ

На официальном сайте «Чайки» появилось заявление после решения КДК РФС перевести клуб из ФНЛ в ПФЛ из-за договорных матчей.

«Руководство клуба внимательно изучит данное решение КДК, обсудит дальнейшие действия и выступит с подробным заявлением в ближайшее время. Просим наших болельщиков с пониманием отнестись к небольшой паузе, официальная информация появится вскоре», — говорится в заявлении.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт по участию «Чайки» в матчах неспортивного характера. Клуб переведён из ФНЛ в ПФЛ. Также пожизненно отстранены от спортивной деятельности директор «Чайки» и арбитр, обслуживающий договорной матч.

Гендиректор «Томи» Татьяна Смирнова сообщила, что томский клуб займёт место «Чайки» в ФНЛ сезона-2021/2022.