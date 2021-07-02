Экс-тренер «Чайки»: из-за непрофессионалов пострадал клуб. Печально

Бывший главный тренер «Чайки» Магомед Адиев высказался об исключении команды из ФНЛ.

«В курсе всей этой истории. Конечно, я понимаю разочарование болельщиков, руководителя клуба Андрея Ивановича, который пытается и пытался вывести клуб на некий уровень, строил команду. Бывают ошибки при строительстве клуба. Хочется поддержать болельщиков в это непростое время. Раз это доказано, то есть определённые люди, которые проявили непрофессионализм, они выполнили свою работу вот так. Не по-футбольному. Из-за этого пострадал клуб, болельщики и это печально», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт по участию «Чайки» в матчах неспортивного характера. Клуб переведён из ФНЛ в ПФЛ. Также пожизненно отстранены от спортивной деятельности директор «Чайки» и арбитр, обслуживающий договорной матч.