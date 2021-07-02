Зеленский: вся Украина будет болеть за Зубкова с Донбасса, за Матвиенко с Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии.
«Завтра снова в бой. Завтра снова за нашу сборную будет болеть вся Украина. Я понимаю, что игроки уже несколько недель не были дома. Но я уверен, что каждый украинец с каждого уголка страны скажет вам: «Ребята, пока ещё рано домой».
Завтра будет играть вся Украина, и болеть тоже будет вся Украина. Завтра, дай бог, будет побеждать вся Украина. Вся Украина будет болеть за Ярмоленко с Чернигова, Зинченко, Малиновского из Житомира, за Зубкова с Донбасса, за Матвиенко с Крыма, за Яремчука со Львова, за Бущана с Одессы.
Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе. Начну с себя: я – Владимир Зеленский, город – Кривой Рог, город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина», — сказал Зеленский в видео, размещённом в «Твиттере».
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