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Италия при Манчини не проигрывает 32 матча подряд, сборная обновила национальный рекорд

Италия при Манчини не проигрывает 32 матча подряд, сборная обновила национальный рекорд
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Вчера, 2 июля, сборная Италии провела матч со сборной Бельгии в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

Благодаря этой победе подопечным Роберто Манчини удалось не проиграть в 32-й игре кряду. Сборная продолжает рекордную серию. Предыдущий национальный рекорд 1939 года составлял 30 матчей без поражений подряд.

В матче с бельгийцами забили полузащитник Николо Барелла и нападающий Лоренцо Инсинье. У соперника Италии отличился Ромелу Лукаку. Итальянцы вышли в полуфинал турнира. В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Сегодня, 3 июля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: Чехия — Дания и Украина — Англия.

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