Бистрович прокомментировал возвращение в ЦСКА после аренды в «Касымпаша»

23-летний хорватский опорный полузащитник Кристиян Бистрович поделился эмоциями после возвращения в состав московского ЦСКА после истечения аренды в турецком «Касымпаша».
«Я уже полгода не был с командой и очень рад видеть своих друзей. Хорошее настроение, отличная атмосфера, мне нравится быть здесь. После молодёжного Евро со сборной отдыхал всего несколько дней, был с девушкой на море в Хорватии. И сразу начал индивидуально работать, чтобы подготовиться к новому сезону. Для меня это обычное дело. Проводил время с друзьями, семьей у себя дома и постоянно тренировался», — приводит слова Бистровича официальный сайт армейцев.
За полгода в Турции Бистрович успел провести 20 встреч за «Касымпашу» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.
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