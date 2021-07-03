Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бистрович прокомментировал возвращение в ЦСКА после аренды в «Касымпаша»

Бистрович прокомментировал возвращение в ЦСКА после аренды в «Касымпаша»
Комментарии

23-летний хорватский опорный полузащитник Кристиян Бистрович поделился эмоциями после возвращения в состав московского ЦСКА после истечения аренды в турецком «Касымпаша».

«Я уже полгода не был с командой и очень рад видеть своих друзей. Хорошее настроение, отличная атмосфера, мне нравится быть здесь. После молодёжного Евро со сборной отдыхал всего несколько дней, был с девушкой на море в Хорватии. И сразу начал индивидуально работать, чтобы подготовиться к новому сезону. Для меня это обычное дело. Проводил время с друзьями, семьей у себя дома и постоянно тренировался», — приводит слова Бистровича официальный сайт армейцев.

За полгода в Турции Бистрович успел провести 20 встреч за «Касымпашу» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Новость по теме
Бистрович: мой приоритет — вернуться в ЦСКА из аренды и побороться за место в составе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021