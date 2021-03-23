Бистрович: мой приоритет — вернуться в ЦСКА из аренды и побороться за место в составе
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды, рассказал о намерениях вернуться в стан «армейцев» и бороться за место в составе.
«В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления. ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву, и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт.
Мой приоритет? Вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе — несмотря на то что сейчас в ЦСКА хватает сильных игроков на моей позиции», — приводит слова Бистровича Sport24.
Напомним, перед тем, как отдать Бистровича в аренду, ЦСКА продлил контракт с игроком до 2025 года.
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