Бистрович: мой приоритет — вернуться в ЦСКА из аренды и побороться за место в составе

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды, рассказал о намерениях вернуться в стан «армейцев» и бороться за место в составе.

«В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления. ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву, и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт.

Мой приоритет? Вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе — несмотря на то что сейчас в ЦСКА хватает сильных игроков на моей позиции», — приводит слова Бистровича Sport24.

Напомним, перед тем, как отдать Бистровича в аренду, ЦСКА продлил контракт с игроком до 2025 года.