Бийол – о возвращении в ЦСКА: мне всегда хорошо здесь, это мой дом

22-летний словенский опорный хавбек московского ЦСКА Яка Бийол высказался о возвращении из аренды из немецкого «Ганновера».
«Мне всегда было хорошо в ЦСКА, и когда начинал выступать за клуб, и когда приехал сейчас. Это мой дом, все вокруг — друзья: футболисты, персонал. С удовольствием обнялся, пообщался с ребятами.
Чем занимался во время паузы? Сначала был в главной сборной Словении, играл товарищеские матчи. Потом где-то неделю отдыхал и сразу после этого начал тренироваться — бегал, выполнял упражнения. Делал все, чтобы хорошо себя чувствовать, когда приеду на сборы ЦСКА», — приводит слова Бийола официальный сайт армейцев.
В составе «Ганновера» Бийол провёл 37 встреч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями, получив семь предупреждений и единожды удалившись.
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