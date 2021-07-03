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Бразилии в меньшинстве удалось обыграть Чили и выйти в полуфинал Кубка Америки

Бразилии в меньшинстве удалось обыграть Чили и выйти в полуфинал Кубка Америки
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки – 2021 между сборными Бразилии и Чили. Победу в матче одержали номинальные хозяева поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте полузащитником сборной Бразилии Лукасом Пакета. Уже спустя две минуты бразильцы остались в меньшинстве после опасной игры форварда Габриэла Жезуса, однако реализовать численное преимущество игрокам Чили так и не удалось.

Напомним, что ранее определился соперник сборной Бразилии по полуфиналу Кубка Америки. Им стала сборная Перу, которая в драматичном матче обыграла Парагвай в серии пенальти, а основное время завершилось вничью – 3:3, при этом в матче было зафиксировано два удаления, по одному у каждой из сторон.

Календарь Кубка Америки - 2021
Кубок Америки. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 03:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Чили
1:0 Пакета – 46'
Удаления: Жезус – 48' / нет
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