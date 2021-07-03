Определилась первая полуфинальная пара Кубка Америки

Стала известна первая пара полуфиналистов Кубка Америки ими стали сборные Бразилии и Перу.

В четвертьфинале турнира бразильцы минимально обыграли команду Чили со счётом 1:0. Единственный мяч на 46-й минуте встречи забил Лукас Пакета.

В другом четвертьфинальном матче сборная Перу прошла команду Парагвая. В основное время счёт был 3:3 – у перуанцев отличились Густаво Гомес (автогол), Джанлука Лападула и Йосимар Йотун, а у парагвайцев голы забили Густаво Гомес, Хуниор Алонсо и Габриэль Авалос. В серии послематчевых пенальти решающий 11-метровый реализовал Мигель Трауко.

Полуфинал Кубка Америки Бразилия – Перу состоится 7 июля.

В других четвертьфиналах турнира 4 июля сойдутся сборные Уругвая и Колумбии, а также команды Аргентины и Эквадора.