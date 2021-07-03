Луис Энрике: это была самая спокойная серия пенальти, какую я когда-либо видел

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал выход своей команды в полуфинал Евро-2020. В матче 1/4 финала испанцы в серии пенальти обыграли Швейцарию (1:1, 3:1 в серии пенальти).

«Это была самая спокойная серия пенальти, какую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать. Я с самого начала сказал, что мы — одна из семи или восьми команд, которые — я не преувеличиваю — способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четверку», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Счёт в матче на 8-й минуте открыла сборная Испании. После удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарец Денис Закария. На 58-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт и возродила интригу, автором гола стал Шердан Шакири. На 77-й швейцарцы остались в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат с риском нанесения травмы получил полузащитник Ремо Фройлер. Основное время матча завершилось с ничейным счётом на табло, игра перешла в экстра-таймы.

В дополнительное время встречи голов забито не было. Первый полуфиналист Евро-2020 определился в серии послематчевых пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании, решающий пенальти в составе сборной Швейцарии не забил Рубен Варгас.