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Андрей Шевченко назвал ключевое отличие сборных Англии и Украины

Андрей Шевченко назвал ключевое отличие сборных Англии и Украины
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал ключевое отличие национальной команды от Англии.

«Всё-таки это разная интенсивность. Английские футболисты играют в одном из лучших чемпионатов. Они привыкли к таким нагрузкам. Наши футболисты выступают в чемпионате Украины и не имеют такой интенсивности.

Говорить о восстановлении тяжело. Конечно, они находятся в лучшем положении, чем мы. Но я думаю, что желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача будут», – сказал Шевченко в эфире YouTube-канала «Великий футбол».

Матч между сборными Украины и Англии состоится сегодня, 3 июля, в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.

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