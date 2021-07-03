Тарасов: подруги говорили жене, что я бабник и карьерист. Приходилось завоёвывать доверие

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях с нынешней женой Анастасией Костенко.
«За спиной два громких развода, слухи обо мне из каждого утюга, в старых интервью такого наговорил, что любая девушка сбежала бы. Подруги ей говорили, что я бабник и карьерист, со мной лучше не общаться. Мне приходилось завоёвывать доверие по миллиметру. Каждый день доказывая, что я не тот человек, которым меня представляли в медиа на тот момент.
Да, у меня за спиной два развода, но именно это и дает мне уникальный опыт, который и научил меня, как нельзя строить отношения, какие ошибки не нужно было совершать. Но самое главное — этот опыт помог мне создать отношения с Настей, которые я на самом деле считаю идеальными", — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
- 3 июля 2021
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