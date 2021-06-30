Тарасова: Черчесов не знает пути выхода из этого кошмара

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мыслями о решении технического комитета Российского футбольного союза поддержать главного тренера сборной России Станислава Черчесова, несмотря на неудачу на чемпионате Европы — 2020.



«Есть такое выражение: «Жираф большой, ему видней». Наверное, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали: если был результат — ты в порядке, нет результата — ты не в порядке.



Какую команду тренировал Черчесов до того, как стал главным тренером сборной России? «Спартак» и «Легия». В «Спартаке» были успехи? Не было. А в Польше? Чемпион Польши — это понятно. Там, наверное, одна сильная команда.



Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек… Он не знает пути выхода из этого кошмара. Люди, которые за него голосовали, наверное, тоже с ним согласны», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.