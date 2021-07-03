Онугха и Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов»

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов» на сборах, сообщает пресс-служба самарского клуба.



Контракт Онугхи с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс. В прошлом сезоне Онугха провёл в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.



Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне защитник выступал за «Зарю». Он провёл 31 матч, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 2 млн.

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