Онугха и Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов»
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Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов» на сборах, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Контракт Онугхи с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс. В прошлом сезоне Онугха провёл в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.
Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне защитник выступал за «Зарю». Он провёл 31 матч, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 2 млн.
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