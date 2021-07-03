Воспитанник «Челси» Ангбан стал игроком «Сочи»

24-летний ивуарийский полузащитник «Метца» Викторьен Ангбан продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба российского клуба.
Викторьен является воспитанником лондонского «Челси», но профессиональную карьеру начал в бельгийском «Сент-Трюйдене». Также хавбек играл за испанскую «Гранаду» и французский «Метц», в составе которого провёл 31 матч за прошедший сезон. Кроме того, Викторьен является игроком сборной Кот-д’Ивуара, за которую провёл 13 официальных встреч.
«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и примет участие во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи», в Лигу конференций вышел «Рубин».
- 3 июля 2021
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