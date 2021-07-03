Шварц — после разгрома от ЛАСК: «Динамо» очень хорошо показало себя под нагрузками

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги товарищеского матча с ЛАСК (0:3), а также высказался о сборах.
«К сожалению, игра у нас сегодня не получилась. Мы достаточно много сил отдали в предыдущих матчах. На парней ложатся серьёзные нагрузки, и им было сложно как физически, так и ментально. Сегодня они старались, но не смогли показать свой лучший футбол.
После первого пропущенного мяча у нас были хорошие подходы. К сожалению, забить не удалось. Потом последовали второй и третий мячи после технического брака с нашей стороны. Во втором тайме пытались переломить ситуацию, но не получилось.
За эти 11 дней команда очень хорошо показала себя под нагрузками. Мы очень интенсивно тренировались. Не стоит забывать, что у нас было всего 16 полевых игроков, и на всех выпала большая нагрузка», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.
- 3 июля 2021
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